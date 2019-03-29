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Фестиваль «Русское слово в Ганзейские дни» состоялся в ПсковГУ

23 мая в Псковском государственном университете прошел фестиваль «Русское слово в Ганзейские дни», который реализуется при поддержке фонда «Русский мир» в рамках международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Приветствуя участников фестиваля, декан факультета русской филологии и иностранных языков Галина Маслова рассказала об истории Ганзейского союза и отметила, что Псков – это второй город России, который принимает международные Ганзейские дни Нового времени. «Для нас фестиваль - это возможность рассказать о наших истоках тем, кто приехал в Псков изучать русский язык и культуру, и всё то, о чем пойдет речь на фестивале, значимо для нас, это часть нашей души», - сказала Галина Маслова.

Открывая фестиваль, директор института непрерывного образования Инна Андреянова поблагодарила организаторов за разработку интересного и познавательного фольклорного маршрута для гостей фестиваля.

В ходе проведения мероприятия более 200 человек приняли участие в работе литературно-фольклорной и лингвистической площадках. Участники посетили культурно-просветительские лекции ведущих ученых университета. В частности, доктор филологических наук, профессор Лариса Яковлевна Костючук рассказала о русско-немецких разговорниках 16-17 веков о Пскове периода ганзейских отношений Руси с зарубежьем. Также прошли лекции, посвященные преданиям Псковского края, литературе Древнего Пскова и наименованиям крестьянского жилища Псковской области. На одной из площадок студенты представили интерактивный проект «Берестяные грамоты - послание из прошлого».