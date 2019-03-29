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Наибольшую часть профессорско-преподавательского состава вузов РФ составляют женщины

Профессорско-преподавательский состав российских высших учебных заведений состоит на 57% из женщин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 23 мая сообщила исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова, на конференции, посвященной роли женщины в Ганзейском союзе и проходящей в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».

«Женщины в профессорско-преподавательском составе в российских вузах составляют 57%. Помимо этого, 43% сотрудников, работающих в науке, - женщины. Если говорить в среднем по миру, то этот процент равен 29. В Германии - 28, а в Японии - 16. То есть у нас, в России, с этим дела обстоят очень хорошо», - отметила Ирина Аржанова.

Кроме того, на конференции подметили, что на тысячу россиянок приходится около 400 с высшим образованием. А опорные вузы таких городов, как Псков, Сочи, Тюмень, Сыктывкар, возглавляют женщины. Женщины курируют в России образование, здоровье, исследования в различных научных областях, развитие биологической и химической науку. В развитых странах 60% из людей, работающих в науке, и до 80%, работающих в образовании, - женщины. В России 2 женщины - вице-премьеры. Есть женщины-министры. Центральный банк возглавляет женщина. Уполномоченный по правам человека и ребенка - женщина. А свыше 40 % женщин - руководители крупных предприятий.