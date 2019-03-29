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В Пскове начала работу Ганзейская научно-практическая конференция ПсковГУ

Конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» начала сегодня, 21 мая, свою работу с делового завтрака в СРК «Простория» с участием заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Натальи Бочаровой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова напомнила, что научно-практическая конференция открывает цикл мероприятий Международных Ганзейских дней в Пскове. «В июне Псков станет столицей 39-го форума Ганзейских городов, примут участие 16 стран Европы, более 100 городов - членов Ганзейского союза», - сообщила она.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова в свою очередь отметила, что для нее особая честь быть сегодня на таком важном международном мероприятии. «Меньше всего мне бы хотелось формальных докладов и выступлений. Больше всего хотелось бы, чтобы за эти три дня мы получили реальный толчок для развития международных отношений по самым разным направлениям», - добавила она.

Наталья Бочарова обратила внимание, что сегодня мир стал открытым, его отличает мобильность в образовании, а также взаимная культурная и образовательная подпитка со стороны других стран. «Странно при такой открытости мира, таких современных технологических возможностях, не использовать эти возможности. Мне бы хотелось, чтобы такие личностные возможности и коммуникации только расширялись», - поделилась она.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Павел Шевцов в своем выступлении акцентировал внимание на большую роль в организации культурного обмена министерства культуры РФ. «Мы призываем все региона активно участвовать в этой работе», - заявил он.

Добавим, что сегодня в 12.00 состоится торжественное открытие международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». После чего состоится пленарное заседание «Конкурентоспособность и коллаборации - векторы развития институтов и территорий», а затем будут работать несколько деловых мероприятий, среди которых заседания круглых столов, панельные дискуссии и совещания экспертов. Конференция продлится до 23 мая включительно.