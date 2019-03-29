←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Юридическая клиника
Стартовала приемная кампания
Рекордные Тареевские чтения
День открытых дверей в Великих Луках
«Медианаковальня» появилась в ПсковГУ
7 фактов об общежитиях
Сотрудничество с Великим Новгородом
ещё Жизнь Универа 29.03.2019 19:470 В ПсковГУ прошла традиционная «Ночь науки» 21.05.2019 11:190 В Пскове начала работу Ганзейская научно-практическая конференция ПсковГУ 21.05.2019 10:140 ПсковГУ будет обучать иностранных граждан на подготовительном отделении за счет бюджетных средств 20.05.2019 15:431 На Ганзейской конференции в Пскове расскажут об интернационализации высшего образования 20.05.2019 15:280 Студенческий «Ахтеатр» ПсковГУ покажет новый спектакль 19.05.2019 14:071 Прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой состоится 21 мая
Универ / Жизнь Универа

В Пскове начала работу Ганзейская научно-практическая конференция ПсковГУ

21.05.2019 11:19|ПсковКомментариев: 0

Конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» начала сегодня, 21 мая, свою работу с делового завтрака в СРК «Простория» с участием заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Натальи Бочаровой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова напомнила, что научно-практическая конференция открывает цикл мероприятий Международных Ганзейских дней в Пскове. «В июне Псков станет столицей 39-го форума Ганзейских городов, примут участие 16 стран Европы, более 100 городов - членов Ганзейского союза», - сообщила она.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова в свою очередь отметила, что для нее особая честь быть сегодня на таком важном международном мероприятии.  «Меньше всего мне бы хотелось формальных докладов и выступлений. Больше всего хотелось бы, чтобы за эти три дня мы получили реальный толчок для развития международных отношений по самым разным направлениям», - добавила она.

Наталья Бочарова обратила внимание, что сегодня мир стал открытым, его отличает мобильность в образовании, а также взаимная культурная и образовательная подпитка со стороны других стран. «Странно при такой открытости мира, таких современных технологических возможностях, не использовать эти возможности. Мне бы хотелось, чтобы такие личностные возможности и коммуникации только расширялись», - поделилась она.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Павел Шевцов в своем выступлении акцентировал внимание на большую роль в организации культурного обмена министерства культуры РФ. «Мы призываем все региона активно участвовать в этой работе», - заявил он.

Добавим, что сегодня в 12.00 состоится торжественное открытие международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». После чего состоится пленарное заседание «Конкурентоспособность и коллаборации - векторы развития институтов и территорий», а затем будут работать несколько деловых мероприятий, среди которых заседания круглых столов, панельные дискуссии и совещания экспертов. Конференция продлится до 23 мая включительно.

Теги: #ПсковГУ #опорные университеты #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Сюжет: Ганзейская научно-практическая конференция в ПсковГУ В Пскове начала работу Ганзейская научно-практическая конференция ПсковГУ На Ганзейской конференции в Пскове расскажут об интернационализации высшего образования Более 1,7 тыс. участников соберет Ганзейская научно-практическая конференция в ПсковГУ Президент Всемирной ассоциации выпускников вузов проведет мастер-класс в рамках Ганзейской конференции Директор федерального Ресурсного Молодежного Центра представит проекты Росмолодежи на Ганзейской конференции Известный академик проведет лекцию по нейросетевой экономике в рамках Ганзейской конференции ПсковГУ представляет программу Ганзейской конференции Регистрация на Ганзейскую конференцию в Пскове продлена до 15 мая Новый ректор ПсковГУ прошла по маршрутам ганзейской экскурсии со студентами истфака Врио ректора ПсковГУ рассказала, как вуз готовится к Ганзейской научной конференции Иван Цецерский встретился с врио ректора ПсковГУ для обсуждения «ганзейской» конференции
Лента новостей
Последние новости
21.05.2019, 11:190 В Пскове начала работу Ганзейская научно-практическая конференция ПсковГУ 21.05.2019, 10:140 ПсковГУ будет обучать иностранных граждан на подготовительном отделении за счет бюджетных средств 20.05.2019, 15:431 На Ганзейской конференции в Пскове расскажут об интернационализации высшего образования 20.05.2019, 15:280 Студенческий «Ахтеатр» ПсковГУ покажет новый спектакль
19.05.2019, 14:071 Прощание с профессором ПсковГУ Натальей Вершининой состоится 21 мая 17.05.2019, 16:450 Первый Форум университетских профильных классов открылся в Пскове 17.05.2019, 15:340 «ТВ ПсковГУ»: Что обсуждают начинающие журналисты университета с профи 17.05.2019, 15:290 Известный криминолог расскажет о противодействии коррупции и экономической безопасности в ПсковГУ
17.05.2019, 15:100 Директор федерального Ресурсного Молодежного Центра представит проекты Росмолодежи на Ганзейской конференции 17.05.2019, 14:400 Президент Всемирной ассоциации выпускников вузов проведет мастер-класс в рамках Ганзейской конференции 14.05.2019, 18:150 Студент ПсковГУ стал финалистом конкурса студенческих СМИ в Москве 14.05.2019, 14:090 Фестиваль военно-патриотической песни впервые пройдет в рамках Александро-Невских чтений
14.05.2019, 13:480 280 страниц составил научный сборник Х Международных Александро-Невских чтений 14.05.2019, 13:220 Озвучена программа Х Международных Александро-Невских чтений 13.05.2019, 16:530 ПсковГУ присоединится к Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 13.05.2019, 16:270 Студенты ПсковГУ стали призерами регионального этапа Международного конкурса проектов Enactus
13.05.2019, 15:392 Известный академик проведет лекцию по нейросетевой экономике в рамках Ганзейской конференции 09.05.2019, 13:520 В ТВ ПсковГУ сделали документальный фильм о подвиге жителей Идрицы во время Великой Отечественной войны. ВИДЕО 08.05.2019, 17:480 В университетском сквере ПсковГУ прошел праздничный концерт 05.05.2019, 22:300 «ТВ ПсковГУ»: Где в Пскове дешево арендовать велосипед?
02.05.2019, 12:000 Студенты Псковского государственного университета познакомились с деятельностью сотрудников таможни 30.04.2019, 12:515 ПсковГУ запустил проект по популяризации велосипедов среди студентов 30.04.2019, 12:310 ПсковГУ представляет программу Ганзейской конференции 30.04.2019, 10:580 Регистрация на Ганзейскую конференцию в Пскове продлена до 15 мая
29.04.2019, 11:290 Студенческая корзина: сколько денег нужно студенту в Пскове 27.04.2019, 12:090 «ТВ ПсковГУ»: Как прошел самый крупный хип-хоп фестиваль Псковской области 27.04.2019, 09:511 Создать сетевую образовательную программу договорились ПсковГУ и Даугавпилсский университет 26.04.2019, 14:140 Глобальная реновация: в ПсковГУ планируется ремонт студенческих общежитий и учебных корпусов
26.04.2019, 11:571 Молодежный форум «Псковская область - территория твоей профессии» состоялся в Пскове 26.04.2019, 11:122 Прощание с зав. кафедрой географии ПсковГУ Александром Слинчаком состоится 29 апреля в церкви Михаила и Гавриила Архангелов 25.04.2019, 14:270 Участники академии молодых предпринимателей защитили свои бизнес-проекты 24.04.2019, 19:391 Псковские ученые с коллегами из десяти стран издали монографию о мировой экологической политике
24.04.2019, 18:311 ПсковГУ выиграл Первый легендарный кубок АСБ Псковской области по баскетболу 24.04.2019, 11:130 Александр Козловский встретился с врио ректора ПсковГУ Натальей Ильиной 24.04.2019, 10:320 Эксперт ПсковГУ поделилась опытом в сфере профориентации для абитуриентов с инвалидностью 22.04.2019, 20:310 5 эффективных источников информации для абитуриента
22.04.2019, 14:530 Псковские ученые выпустили научную монографию в соавторстве с Физтехом РАН 19.04.2019, 17:150 Быть бдительными призвал студентов начальник управления по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области 19.04.2019, 15:521 В университетском сквере ПсковГУ был дан официальный старт «Вахте Памяти» 19.04.2019, 10:550 ПсковГУ приглашает на профориентационный цифровой урок для школьников с ОВЗ и инвалидностью
18.04.2019, 19:050 Современные педагогические технологии представили ученые на 8-х Лозинских чтениях в ПсковГУ 18.04.2019, 15:280 Студенты магистратуры ПсковГУ изучили историко-культурное наследие Витебской земли 18.04.2019, 15:010 «ТВ ПсковГУ»: Что о псковичах думает Юрий Вяземский 16.04.2019, 19:060 ПсковГУ поделился опытом сотрудничества с латвийскими вузами
16.04.2019, 10:060 Ученый из Пскова выпустил книгу о военном искусстве государства Сасанидов 16.04.2019, 09:440 ПсковГУ стал самой многочисленной площадкой «Тотального диктанта» в городе 16.04.2019, 09:320 Новый ректор ПсковГУ прошла по маршрутам ганзейской экскурсии со студентами истфака 15.04.2019, 13:000 Студенческий марафон «Вместе за инклюзию» стартовал в ПсковГУ
15.04.2019, 10:480 12 апреля прошел финал ежегодного конкурса «Студент года города Пскова» 14.04.2019, 09:030 В ПсковГУ завершились XVIII Мухинские чтения 12.04.2019, 15:520 Куда будет двигаться ПсковГУ с новым ректором? 11.04.2019, 14:535 Михаил Ведерников: У ПсковГУ есть потенциал максимально эффективно работать на благо региона
11.04.2019, 14:501 Основные задачи ПсковГУ на ближайший период обозначила новый ректор вуза 11.04.2019, 14:366 Новый ректор ПсковГУ Наталья Ильина готова работать в режиме 24/7 11.04.2019, 14:223 Коллективу ПсковГУ представлен новый ректор 11.04.2019, 12:262 В Псковской области удалось возродить студотряды
11.04.2019, 10:340 Марина Махотаева останется работать в ПсковГУ в должности проректора 11.04.2019, 10:162 Нового ректора ПсковГУ сегодня представят преподавательскому составу 11.04.2019, 09:515 Марина Махотаева покинула пост врио ректора ПсковГУ 09.04.2019, 14:070 Обыгравший команду знатоков студент ПсковГУ: Идеи для вопросов возникают во время чтения
09.04.2019, 13:450 Студенты о студенчестве: ПсковГУ - это здорово! 05.04.2019, 18:020 Связь науки и бизнеса: МТС подписала соглашение с ПсковГУ 05.04.2019, 10:313 7 фактов об общежитиях ПсковГУ 04.04.2019, 16:440 Своя «Медианаковальня» появилась в ПсковГУ
04.04.2019, 14:390 Более 1700 человек увидели День открытых дверей ПсковГУ в Великих Луках 04.04.2019, 13:500 «ТВ ПсковГУ»: День открытых дверей ПсковГУ в Великих Луках 04.04.2019, 10:140 ПсковГУ и НовГУ создадут общий диссертационный совет по юриспруденции 03.04.2019, 17:000 Финансово-экономический факультет ПсковГУ проведет день открытых дверей
03.04.2019, 14:270 ПсковГУ начинает приемную кампанию 03.04.2019, 11:530 V Тареевские чтения стали рекордными по количеству участников 03.04.2019, 11:120 В ПсковГУ пройдет традиционный «Месяц общежитий» 03.04.2019, 09:530 В ПсковГУ начался прием заявок на турнир по «Гигантболу 2019»
02.04.2019, 21:300 Студенты ПсковГУ заняли II место на международном форуме PR-Кветка-2019 02.04.2019, 20:350 Юридическая клиника ПсковГУ будет оказывать бесплатную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья 02.04.2019, 19:200 16 проектов на XVI Всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия» подготовили студенты ПсковГУ 02.04.2019, 15:480 Ученики 6 класса посетили занятие «Фауна Псковской области и ее охрана» в ПсковГУ
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.