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Развитие вузов возможно только во взаимодействии с муниципалитетами и бизнесом - ректор латвийской академии

Ганзейский союз был основан как торговый союз, то есть существовал для экономического развития его участников. Сегодня Ганзейский союз используется для развития культурных мероприятий и международного сотрудничества. Такую мысль в рамках делового завтрака на международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» озвучила ректор Резекненской технологической академии (Латвия) Ивета Миетулле, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень важно использовать такие инструменты как образование и наука, это тоже важно, в том числе, и для экономического роста. При этом развитие образования должно выстраиваться на полном взаимодействии с муниципалитетами и региональными предприятиями, и никак иначе. Очень важна готовность частного бизнеса участвовать в развитии университета», - высказалась она.

Ивета Миетулле отметила, что работа по озвученным направлениям уже активно ведется в сотрудничестве с ПсковГУ.

«Членам Ганзейского союза важно, чтобы и соседям было хорошо», - также отметил ректор прибалтийского вуза.

Она напомнила, что в рамках научно-практической конференции участвует три университета Латвии. Ивета Миетулле выступит на ней с докладом «Роль Ганзейского Союза нового времени в содействии развитию межрегионального и межмуниципального сотрудничества».