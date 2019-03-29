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Нам есть чем поделиться, и мы открыты для получения нового опыта - в Пскове торжественно открылась Ганзейская научно-практическая конференция

В Пскове в зале СРЦ «Простория» торжественно открылось масштабное научно-практическое мероприятие - конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Открывая мероприятие, врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина отметила, что научно-практическая конференция – это значимое событие как для региона, так и для нашей страны и развития приграничного сотрудничество. «И Ганзейский союз – пример такого успешного сотрудничества», - добавила она.

Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова обратила внимание на те интерес и неравнодушие, которые проявили страны-участники. Она отметила, что Ганзейские дни, в преддверии которых проводится конференция, проводятся в России во второй раз, а такое научно-практическое мероприятие - впервые.

«Перед нами стоит очень интересная задача – на основе анализа опыта предшественников, которые несколько лет назад создали Ганзейский экономический союз, сделать некий мост в будущее, который позволит налаживать и укреплять связи с нашими соседями. Сегодня очень большие и очень амбициозные задачи ставит перед собой Россия. И эти задачи схожи с целями других государств - образование должно быть востребовано в экономике страны», - отметила замминистра.

Ольга Бочарова подчеркнула, что сегодня с учетом открытости мира, государство заинтересовано, чтобы студенты обучались и в РФ, и имели возможность обучаться за рубежом, чтобы привозить зарубежную практику в нашу страну.

«Россия – страна возможностей», - под таким слоганом растет сегодняшнее молодое поколение. И я хочу, чтобы молодежь это чувствовала», - добавила Наталья Бочарова.

Она также выполнила официальную миссию – от лица Минобрнауки официально поприветствовала участников научно-практической конференции. «Я искренне верю, что здесь на различных участках нам удастся обменяться не только информацией, но и бизнес-решениями. Нам есть чем поделиться, но мы также открыты для получения нового опыта», - заключила Наталья Бочарова.

Конференция «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» позиционируется как коммуникационная площадка для российских и зарубежных ученых, представителей органов власти, общественных объединений для обмена мнениями и выработки предложений по совершенствованию национального и международного законодательства в области экономического сотрудничества, защиты иностранных инвестиций, развитию инновационных технологий в современных условиях.

В программный комитет конференции входят заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская, президент Международного Ганзейского Союза Нового времени Ян Линденау.