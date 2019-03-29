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Вера Емельянова: Псковская область рассчитывает получить от Ганзейской научно-практической конференции конкретные плоды в виде проектов

Псковская область рассчитывает получить от конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» не только теоретические рекомендации, но и практические методы, которые помогут региональной экономике набрать обороты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом во время торжественной церемонии открытия конференции сообщила и.п. губернатора Псковской области Вера Емельянова.

От лица губернатора региона Михаила Ведерникова она поприветствовала участников мероприятия, пожелала выработать успешные решения и передала добрые пожелания гостям из различных регионов нашей страны и других государств.

«В рамках конференции мы представим все достопримечательности, возможности и ресурсы, которые у нас есть. Псковская область знаменита многими историческими событиями и культурным наследием. Практически все знаменательные события российской истории, так или иначе, были связаны с Псковской областью. Уверена, что Псковская область сможет стать местом притяжения и для научного сообщества», - заявила Вера Емельянова.

Она также отметила, что сегодня Псковская область крайне заинтересована в развитии человеческого потенциала Псковской области.

В конце выступления Вера Емельянова выразила надежду, что сегодняшняя конференция принесет региону конкретные плоды в виде проектов.

Напомним, в научно-практической конференции принимают участие более 1700 человек из 20 стран и 30 субъектов РФ, более 800 человек участвует в деловой программе. В рамках конференции будут рассмотрены вопросы роли приграничных территорий для экспорта образования, привлечения бизнес-партнеров, создания университетских кампусов и новых предложений для обучения и закрепления успешных иностранных обучающихся и преподавателей.