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ПсковГУ подписал соглашения о сотрудничестве с Даугавпилским университетом и Ассоциацией иностранных студентов

Соглашения о сотрудничестве подписала сегодня, 21 мая, в торжественной обстановке врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем» с Даугавпилским университетом Латвии и Ассоциацией иностранных студентов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соглашение о совместной реализации образовательных программ и научных проектов со стороны Даугавпилского университета подписала ректор латвийского вуза Ирена Кокина.

Подпись на соглашении о сотрудничестве с НКО «Ассоциация иностранных студентов» поставил президент ассоциации Аду Яо Никэз. Документ направлен на взаимодействие, направленное на объединение иностранных студентов и углубление понимания между студентами и органами власти в сфере образования.