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Ключ к успешному многостороннему сотрудничеству попытались найти статусные эксперты по истории Пскова и Ганзы

Ключ к успешному и эффективному многостороннему сотрудничеству попытались найти сегодня, 21 мая, участники пленарного заседания «Конкурентоспособность и коллаборации - векторы развития институтов и территорий». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось в рамках стартовавшей сегодня научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».

Модератор пленарного заседания, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова отметила, что развитие межинституциального сотрудничества позволяет тем самым развивать и регионы. «Когда мы говорим о приграничных территориях, то сюда еще добавляется и международные измерения, что несколько усложняет договорной процесс. Когда мы говорим о двусторонних отношениях, то между странами возникают не только возможности, но и сложности или ограничения. А многостороннее международное сотрудничество - это уже высший пилотаж уровня договоренностей», - отметила она.

Ирина Аржанова обратила внимание, что есть исторически сложившиеся и исторически оправданные примеры международного сотрудничества, будь то торговля, экономика или наука, который могут стать ориентиром в поиске некой универсальной модели взаимовыгодного взаимодействия. «Всегда возникает вопрос – где ключ к такому успешному и эффективному многостороннему сотрудничеству», - добавила она.

Ответ на этот вопрос постарались дать два статусный эксперта, которые представили свои доклады по теме успешного сотрудничества в рамках Ганзы, а также по успешному межуниверситетскому партнерскому сотрудничеству: директор Российского государственного архива древних актов Владимир Аракчеев и президент партнерской сети университетов региона Балтийского моря (Финляндия) Кари Хюппонен.

При этом Владимир Аракчеев подчеркнул, что любая современная глобальная проблема не имеет одного решения. Продолжая аналогию он отметил, что «это дверь с несколькими замками, которую можно открыть несколькими ключами». «Эти ключи – это, несомненно, наше историческое прошлое и опыт, который необходимо учитывать. Когда современники не учитывают этот опыт, они совершают крайне болезненные ошибки», - пояснил он.

Кроме того, директор госархива древних актов отметил, что работа, которая началась в Пскове еще десять лет назад по популяризации исторических знаний, уже принесла свои плоды. «Большинство псковичей, включая молодежь обладают высокими познаниями в истории взаимоотношений Пскова и Ганзы», - заверил он.

В своем докладе Владимир Аракчеев рассказал об опыте торговых отношений псковичей с соседями в антропологическом аспекте, поскольку, по словам эксперта, человеческий фактор важен в любой сфере деятельности.

В завершении выступления он отметил, что Псков со времен Средневековья, когда он был одним из крупнейших торговых центров Северо-Запада, до настоящего времени сохраняет былое величие. «В истории Пскова видны элементы нового европейского порядка, который утверждался на Европейском континенте начиная с XIV века и стал фундаментом для развития современной Европы», - заключил он.