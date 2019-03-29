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Я приехала ускорить строительство студенческого кампуса - замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова

«Я приехала для того, чтобы ускорить строительство студенческого кампуса», - заявила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова на встрече с активистами ПсковГУ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Встреча прошла на Вечевой площади в Псковском кремле, носила неформальный характер, была заявлена как «встреча без галстуков» и прошла в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».

В разговоре в активистами университета также приняли участие врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел Швецов и президент Всемирной ассоциации выпускников вузов Владимир Четий.

Наталья Бочарова выразила готовность ответить на вопросы, которые интересуют студентов. Один из вопросов касался ремонта в учебных корпусах ПсковГУ. «Вуз предпринимает много усилий для того, чтобы организовать достойное проживание студентов, однако вынуждена признать, что условия в которых живут студенты сегодня - это не современно. Наша задача - за этот год создать пространство (кампус ПсковГУ), которое будет местом не только для учебы или проживания, но и местом для вашей успешной реализации», - сказала Наталья Бочарова, отвечая на вопрос.

Также на встрече обсудили способы финансирования студенческих проектов, перспективы и существующие ресурсы ПсковГУ.