Универ / Жизнь Универа

Студенческий конкурс грантов проведут в ПсковГУ

В Псковском государственном университете проведут Студенческий внутривузовский конкурс грантов «ПсковГУ - городу». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина на встрече со студенческим активом, которая прошла в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».

Также она отметила, что членами жюри конкурса станут победители конкурса «Лидер Года», который был инициирован губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым для формирования кадрового резерва. Со слов врио ректора, именно они будут помогать студентам в дальнейшей реализации их проектов.

«Я обещаю, что 1 миллион рублей будет выделен внутри вуза на реализацию студенческих проектов», - заверила Наталья Ильина.