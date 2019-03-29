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Как правильно привлекать иностранных студентов, обсудили эксперты на Ганзейской научной конференции в Пскове

В российском университетском сообществе нет единого мнения о роли иностранных студентов в образовательном процессе. Часто нет и понимания, какие стратегии привлечения талантливых молодых людей со всего мира наиболее эффективны. И в этой ситуации очень важен обмен практиками. Эти вопросы, а также примеры успешного опыта, обсуждаются сегодня, 21 мая, на панельной дискуссии «Международное сотрудничество и экспорт образовательных услуг», проходящей в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе дискуссии проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Виктория Панова в своем выступлении отметила, что процессу интернационализации вузов мешает существующая миграционная политика. «Для того, чтобы студенты-иностранцы не только могли получить образование, но и остаться работать в России, необходимо с учетом национальной безопасности все-таки миграционную политику пересмотреть», - высказалась она.

Ректор Ульяновского госуниверситета Борис Костишко сообщил, что в его вузе обучается около 1400 студентов-иностранцев (порядка 10% от общего числа обучающихся). «Есть проблема с общежитиями, в этом случае студенты размещаются в хостелах, а иногда даже выкупают их», - рассказал он. Кроме того, эксперт заметил, что охлаждение международных отношений на мировой арене повлияло на обмен студентами между странами. В первую очередь, речь идет о США и странах ЕС. При это остается очень активной научная кооперация.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что экспорт образовательных услуг очень важен для современных российских вузов. И одним из важных аспектов здесь является маркетинговая политика и продвижение этих услуг. «Но, если товар плохой, то никакие маркетинговые коммуникации не помогут», - прозвучало в ходе обсуждения.

О своем опыте по привлечению иностранных студентов рассказали и представители иностранных вузов - Казахстана и Кыргызстана. Так, первый проректор Кыргызского экономического университета Динара Турсуналиева поделилась, что студентов им удается привлекать благодаря интересным проектам, которые предполагают, в том числе, выезды в зарубежные вузы. При этом проблемы и барьеры она озвучила схожие - нехватка мест размещений, сложная миграционная политика и слабая маркетинговая поддержка.

Напомним, в ПсковГУ обучается свыше 1300 иностранных студентов из 46 стран мира. При этом число таких студентов в псковском опорном вузе за шесть лет увеличилось в 30 раз (в 2012 году их было только 40). Преимущественно это обучающиеся из стран СНГ и стран Балтии, но есть и студенты и слушатели из Индии, Туниса, Вьетнама, Китая и других стран дальнего зарубежья.

Среди иностранных студентов наиболее популярны в ПсковГУ программы языковой подготовки.