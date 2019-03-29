Универ / Жизнь Универа

Национальные проекты дают региональный вузам широкий простор для участия - эксперт

Экономика регионов, их социальная стабильность и демография – это три важных направления, с которыми должны работать вузы. Об этом сообщила исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова в ходе рабочей встречи опорных вузов Российской Федерации, проходящей сегодня, 21 мая, в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом она подчеркнула, что высшим учебным заведениям нельзя забывать про модернизационную составляющую. «Она не может быть выкинута совсем. Вузы не могут превратить просто в учреждение, обслуживающее регион», - пояснила Ирина Аржанова.

По ее словам, сейчас профильные ведомства прорабатывают некие целевые индикаторы, которые помогут оценивать работу вузов, а также целевые модели быстрого роста конкурентоспособности и продвижения в рейтингах. При этом топ-учреждения смогут оказывать региональным вузам благотворительную поддержку, например, по повышению квалификации преподавательского состава.

Кроме того, Ирина Аржанова обратила внимание, что для вузов есть широкий простор по участию в реализации национальных проектов в регионах. «И речь не только о цифровой экономике, о которой много говорят», - добавила она.