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Взаимодействие с ПсковГУ играет большую роль в формировании благоприятного инвестклимата в Псковской области - Андрей Михеев

В формировании благоприятного инвестиционного климата в регионе большую роль играет взаимодействие с системой образования. Для Псковской области - это, прежде всего, взаимодействие с опорным вузом - ПсковГУ. На это указал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на заседании кругло стола «Формирование устойчивого инвестиционного климата в приграничном регионе», проходящего в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Андрей Михеев обратил внимание, что приграничное положение субъекта РФ с одной стороны несет массу плюсов, но имеет и свои минусы, и даже во взаимодействии с местным бизнесом нельзя не учитывать эти моменты.

Среди плюсов он указал на близость смежных рынков сбыта. «Близость к зарубежным рынкам и крупным российским агломерациями, безусловно, представляет интерес для зарубежных инвесторов», - пояснил чиновник.

Также к положительным моментам Андрей Михеев отнес развитие кооперационных отношений с приграничным бизнесом (и примеры таких проектов уже есть), поддержка экспортных продуктов, возможность совместного использования научной базы и кадрового потенциала, а также каких-то физических ресурсов.

Минусами Андрей Михеев назвал различия в законодательстве, так или иначе касающегося бизнеса, а также постоянно меняющиеся курсы валют. «Эти моменты, безусловно, накладывают свой отпечаток и на инвестиционный климат региона», - уточнил он.

«Очень важен такой аспект как отношение власти и органов местного самоуправления. Бизнес сам себя поддерживает, вступая в различные объединения», - добавил Андрей Михеев.

Заместитель губернатора Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева в свою очередь отметила, что очень большую помощь в формировании инвестиционного климата оказывает Агентство стратегических инициатив. «Мы учитываем их рейтинги в своей работе», - отметила она.

В ходе дискуссии в рамках заседания круглого стола прозвучало мнение, что пока в России от региона к региону очень разнятся инвестиционные практики. В частности, где-то подключение к инженерным сетям и энергоресурсам происходит оперативно, а где-то - на это уходит очень много времени. Еще один важный момент - госуслуги, в среднем по стране - этот сервис катастрофически долгий для бизнеса. В частности, достаточно долго рассматриваются заявки на техприсоединение.

Эксперты также отметили, что Псковской области имеет смысл сосредоточить свои усилия на формировании инфраструктуры и земельных участков для размещения инвесторов.

Андрей Михеев, комментируя указанные пожелания, отметил, что в Псковской области прекрасно понимают важность территориальная планирование. «Справедливое замечание по госуслугам, обязательно возьмем его в проработку», - заключил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.