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Елена Косенкова: Поддержка местных производителей не должна уходить на второй план в инвестиционной политике Псковской области

«Инвестиции - очень важная и нужная тема для Псковской области, но есть местный бизнес, который сегодня живет, а завтра его может и не быть, и его надо поддержать», - такое мнение озвучила генеральный директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова на заседании кругло стола «Формирование устойчивого инвестиционного климата в приграничном регионе», проходящего в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В апреле председатель правительства Дмитрий Медведев фактически назвал нашу отрасль умирающей и никому ненужной. Неужели нашей стране и правда не нужная легкая промышленность? Неужели нет потребности одеваться в свое, отечественное?!» - с этих слов начала свое выступление Елена Косенкова.

Она обратила внимание, что в последнее время в стране очень серьезно снизилась покупательская способность, при этом на предприятия тяжелым финансовым грузом ложатся все новые и новые обязательства. «Один день диспансеризации для работников - за счет предприятия. Выплаты за донорство - за счет предприятия. Спецодежда для сотрудников - за счет предприятия. И это очень большие суммы. Плюс НДС, который непонятно в честь чего подняли», - перечислила Елена Косенкова.

Кроме того, она выступила с критикой обязательного чипирования продукции. «50 копеек на каждое изделие, а с нами покупатель за каждую копейку борется», - добавила гендиректор швейной фабрики.

Она указала на необходимость поддержки местных производителей, в частности в виде предоставления льгот по налогам.

Эксперты порекомендовали Елене Косенковой обратиться с этими вопросами в Агентство стратегических инициатив, а также в инвестсовет Псковской области. При этом прозвучало замечание, что инструмент обратной связи с бизнесом - это часть целевой модели, по которой оценивается инвестиционной климат в регионе.

Добавим, что консул Латвийской республики в Пскове Эвия Думпе отметила, что, по ее мнению, «Трувор» (бренд одежды фабрики «Славянка») - это качественный знак Псковской области. «Когда кто-то приезжает к нам с делегацией, обязательно увозит с собой костюм «Трувора», - добавила она.