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Игорь Девятко назвал основные задачи работы Агентства инвестиционного развития Псковской области

«Задача Агентства инвестиционного развития Псковской области привлекать тех инвесторов, которые положительно влияют на развитие региона», - об этом на заседании кругло стола «Формирование устойчивого инвестиционного климата в приграничном регионе», проходящего в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», сообщил генеральный директор агентства Игорь Девятко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В своем выступлении Игорь Девятко обозначил основные цели работы возглавляемого им агентства. Первостепенной задачей он назвал развитие уже существующего в регионе бизнеса. В этом разрезе он указал на необходимость активного взаимодействия с деловыми объединениями.

Еще одна задача - развитие территорий Псковской области. «Во взаимодействии с органами местного самоуправления на необходимо найти возможности и направления, и уже под них привлекать инвесторов», - отметил он.

Третье направление, по его словам, - это национальные проекты. «Это не только громкие слова, но и огромные возможности для жителей региона, в том числе и для бизнеса», - заключил Игорь Девятко.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в свою очередь отметил, что привлечение и сохранение уже привлеченных инвесторов - это важная и необходима задача инвестиционной политики Псковской области, но самое важное, по его мнению, это сокращение сроков оформления проектов. «Мы видим, что АИР пытается исправить эту ситуацию в лучшую сторону», - добавил бизнес-омбудсмен.