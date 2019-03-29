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Эксперты заявили, что приграничное положение нельзя называть преимуществом Псковской области

Географическое положение сегодня вряд ли можно рассматривать как возможность для развития региона или улучшения его инвестиционного климата. Такую мысль неоднократно высказали сегодня, 22 мая, участники круглого стола «Формирование устойчивого инвестиционного климата в приграничном регионе», проходящего в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, доктор экономических наук, профессор Наталья Киселева отметила, что сегодня все пограничье, за исключением разве что Ленинградской области, - это наименее развитые периферийные территории России с сильным миграционным оттоком. «Это доноры, из которых крупные центры роста (их в стране 14) высасывают все ресурсы, прежде всего, трудовые. Например, в Калужской области практически на нет были сведены все усилия по привлечению инвесторов огромным трудовым оттоком в Москву», - поделилась она.

По словам Натальи Киселевой, она изучила и печальную статистику Псковской области, в которой за 12 лет население уменьшилось на 12%, то есть примерно на 1% в год. Такими темпами скоро в регионе будет просто некому работать.

По словам эксперта, решить проблему поможет только выработка стратегии народосбережения.

С ней согласилась врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина: «Преимущество приграничного положения, о котором все так много говорят, это не преимущество для нас, а вывоз. Нежно учитывать и внутреннюю, и внешнюю конкуренцию, в том числе, и в образовательной системе, при проектировании образовательных программ», - высказалась она.

Однако уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отметил, что, по его мнению, приграничное положение является все-таки преимуществом Псковской области для привлечения инвестиций, но в целом для развития региона этого недостаточно.

«Необходимо найти какие-то уникальные преимущества, которых, может быть, нет и у других регионов. В том числе в части налоговой политики. Действующие меры не достаточно эффективны, необходимо экспериментировать», - призвал он.

Аркадий Мурылев также отметил, что законы и нормативные акты, которые затрагивают бизнес, должны не спускаться сверху, а идти от самого предпринимательства.

Еще один важный аспект - тесное взаимодействие бизнеса с органами власти. «Пока у нас в регионе, многие предприниматели пока не понимают, куда они могут обратиться и кто им может помочь», - добавил бизнес-омбудсмен.

Кроме того, он заметил, что необходима защита от надзорно-контрольных органов, хотя в Псковской области, по его словам, такое давление уже снизилось приблизительно на треть. «У нас уже не «кошмарят» бизнес, судя по цифрам на официальных сайтах», - заявил Аркадий Мурылев.

Вице-губернатор Псковской области по экономике и инвестициям Нинель Салагаева в свою очередь заверила, что региональные власти готовы к экспериментам. «Мы готовы выслушать любые предложения, поскольку конкуренция между регионами в борьбе за инвестора становится все больше и больше», - заключила она.