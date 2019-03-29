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В Пскове открылась конференция, посвященная роли женщины в Ганзейском союзе

В Пскове, в зале ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», началась конференция, посвященная роли женщины в Ганзейском союзе и проходящая в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, открыла конференцию 23 мая заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елена Бибикова.

«Приветствую всех на нашей конференции, посвященной роли женщины в Ганзейском союзе. Сегодня с нами - гости из Германии, Белоруссии, Эстонии, Финляндии, - отметила Елена Бибикова. - Женщины-лидеры способны внести вклад в развитие общества. Эти женщины готовы поделиться опытом, так как обладают важными знаниями, чтобы решать острые социальные проблемы и внести свой социальный вклад в Ганзу. Ну и куда же мы без вас, мужчины? Благодарю всех, что пришли!».

Зампреда комитета Совета Федерации РФ по социальной политике добавила, что в эпоху возникновения и существования Ганзейского союза, то есть с половины XXIV века и до конца XVII века, женщины занимали не такое положение, какое занимают сегодня.

«Тогда светское законодательство ограничило женщин во всех сферах. Нельзя было занимать должности в органах государственной власти, нельзя было получать образование в университете. Запрещалось многое. Сейчас же женщины добиваются профессиональных высот. И в политике, и в экономике, и в культуре, - продолжила Елена Бибикова. - Женщина - хранительница очага. Для семьи, полноценного воспитания детей женщине необходимо быть социально-активной, влиять на процветание страны. Поэтому современная женщина не имеет права оставаться в стороне!».

Кроме того, зампреда комитета Совета Федерации РФ по социальной политике обратила внимание, что сейчас Евразийский женский форум - самая главная площадка для объединения женщин, чтобы реализовывать общественные тенденции. В 2021 году этот форум будет международным, глобальным.

Далее слово взяла врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина. «В рамках международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз, мы занимаемся вопросами по следующим направлениям: международное сотрудничество, развитие приграничных территорий и третье - университеты как ресурс приграничных территорий. Составляем программу. Считаю, что конференция состоялась, на нее зарегистрировалось около 1700 участников, и 60% - женщины. ПсковГУ также имеет большой женский состав - 65%. Причем больше 40% - занимают руководящие должности», - сообщила Наталья Ильина.

Помимо этого, врио ректора дополнила, что сейчас в бизнесе 43% женщин.