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Глава Невельского района: В небольших муниципалитетах исполнительная власть держится на женщинах

Глава Невельского района Олег Майоров высказал мнение, что в небольших муниципалитетах исполнительная власть держится на женщинах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом Олег Майоров рассказал 23 мая в Пскове на конференции, посвященной роли женщины в Ганзейском союзе и проходящей в рамках научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».

«В небольших муниципалитетах исполнительная власть держится на плечах женщин. Кроме того, у нас в районе 94% управляющих должностей занимают женщины. Женщины - начальники отделов, ведущие специалисты. А если взять наше муниципальное село, то 74% депутатов - женщины, - отметил Олег Майоров. - Какова же роль женщины в управлении Невельского района на сегодняшний день? У нас уровень зарплат низкий, доплачиваем до МРОТ, а уровень ответственности крайне высокий. В том числе и перед органами прокуратуры, например. Женщины - наше спасение в этих условиях, это хороший кадровый источник».

Кроме того, Олег Майоров добавил, что в Невельском районе первый заместитель главы - женщина. Женщины управляют в муниципалитете экономикой, социальной политикой и гражданской обороной в чрезвычайных ситуациях. Помимо этого, глава муниципалитета отметил, что еще одна весомая функция женщины - подавлять желание мужчин воевать.