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В рамках проекта «Без срока давности» в Пскове состоится презентация фильма «Учености плоды»

Презентация фильма Игоря Угольникова «Учености плоды» состоится в Пскове в рамках Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV «Псковские архивные чтения») и проекта «Без срока давности». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Студия «Корнер Ворк» при поддержке киностудии «Ленфильм» завершила съемки художественного фильма Игоря Угольникова «Учености плоды». Картина рассказывает о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор и села Михайловское. В съемках принимали участие известные российские и немецкие актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие. Выход в прокат планируется в 2020 году.

В Пскове 14-15 ноября в рамках Международной научно-практической конференции и проекта «Без срока давности» состоится презентация фильма, где расскажут об истории создания и будет показан тизер самой картины.

Как отмечает режиссер и генеральный продюсер фильма Игорь Угольников, «"Учености плоды" - это горькая и малоизвестная история оккупации Михайловского – места святого для каждого жителя нашей страны». «Места, где жил и творил Александр Сергеевич Пушкин. И одновременно, это трагическая история оккупации нашей Родины. Фильм "Учености плоды" продолжает традиции великого советского патриотического кино. В качестве референса - отправной точки - взяты фильмы о Великой Отечественной войне. Ленты "Проверка на дорогах", "Они сражались за Родину" и другие в яркой, выразительной форме рассказывали правду о подвигах, патриотизме, лишениях и страданиях, выпавших на долю нашего народа. Мы хотели бы, чтобы неизвестные страницы самой кровопролитной из войн прошлого века стали достоянием мирового сообщества», - отметил Игорь Угольников.