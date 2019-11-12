Общество

Рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны обнародуют на конференции в ПсковГУ

Вторая Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV «Псковские архивные чтения»), пройдет 14 и 15 ноября на базе Псковского государственного университета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на форуме известные историки России и зарубежья, представители власти обнародуют общественности уникальные рассекреченные архивные документы о военных преступлениях нацистских карателей из эстонской полиции безопасности по уничтожению советского мирного населения на территории Псковской области.

Псковские историки расскажут, как формировался фонд партизанских документов в Пскове, в чем проблема «фальсификации истории» в современном мире, и как в нашем регионе реализуется проект «Архив - живая память поколений». Также ученые обсудят проблему ущерба, нанесенного немецко-фашистскими захватчиками разным областям страны, представят войну на основе фотохроники военных лет и воспоминаний участников, а также расскажут об истории Псковского края в архивных документах.

Поисковое движение России презентует новый вектор изучения истории Великой Отечественной войны на оккупированных территориях - проект «Без срока давности».

Экспертное сообщество обсудит проблемы освещения событий Великой Отечественной войны на уроках истории: на одной из площадок форума речь пойдёт о современных подходах к журналистским расследованиям о войне.

В рамках творческой мастерской «Современное документальное кино о Великой Отечественной войне» будет представлен опыт съемок документальных фильмов об оккупационном режиме периода Великой Отечественной войны. История оккупированных территорий глазами современной молодежи отражена в фильмах «Дети за проволокой» (Карелия), снятом кадетами Петрозаводского кадетского училища и в видеопроекте «История забытых деревень» (Тверь). Проблемы сопротивления оккупационным властям, сплоченности советских граждан в борьбе с фашизмом, героизм и мужество молодежи в годы войны и их отражение в современной документалистике станет центральной темой площадки.

В рамках проекта «Без срока давности», организаторами которого выступают «Поисковое движение России», «Российское историческое общество» и киностудия «Ленфильм», в Пскове состоится презентация картины «Учености плоды», съемки которой велись на территории Псковской области. Режиссер и генеральный продюсер фильма Игорь Угольников представит горькую и малоизвестную историю оккупации Михайловского. В съемках фильма принимали участие известные российские и немецкие актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие.

Организаторами конференции выступили администрация Псковской области, Псковский государственный университет, Государственный архив Псковской области и Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. Ее участниками станут известные ученые, историки, работники архивов России и зарубежья, а также представители власти.

Официальный хэштег конференции #БезСрокаДавности