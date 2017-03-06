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Замгубернатора Псковской области Александр Кузнецов пока не готов сказать, кто может возглавить ГППО «Псковпассажиравтотранс» вместо Александра Гизбрехта

07.03.2017 14:47 ПЛН, Псков

Курирующий сферу транспорта заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов пока не готов сказать, кто может возглавить ГППО «Псковпассажиравтотранс» вместо Александра Гизбрехта. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он сообщил, что на вопрос о возможных кандидатурах на эту должность он сможет ответить позже.

Руководитель предприятия должен быть назначен в конкурсном порядке.

Напомним, что в 2016 году Контрольное управление администрации Псковской области и Счетная палата Псковской области выявили ряд нарушений в деятельности «Псковпассажиравтотранса». Результаты проверок были направлены в правоохранительные органы Псковской области. Прокуратура Псковской области в свою очередь провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В результате выявлены факты нарушения  требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», устанавливающих запрет для руководителей государственных предприятий быть учредителями (участниками) юридических лиц, занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях. В частности установлено, что и.о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

В администрации Псковской области рассмотрено представление областной прокуратуры об отстранении от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

С учетом всех обстоятельств и условий совершения правонарушений губернатор региона Андрей Турчак решил прекратить трудовые отношения с Александром Гизбрехтом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Увольнение Александра Гизбрехта с должности директора «Псковпассажиравтотранса»


 

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