Замгубернатора Псковской области Александр Кузнецов пока не готов сказать, кто может возглавить ГППО «Псковпассажиравтотранс» вместо Александра Гизбрехта

Курирующий сферу транспорта заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов пока не готов сказать, кто может возглавить ГППО «Псковпассажиравтотранс» вместо Александра Гизбрехта. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он сообщил, что на вопрос о возможных кандидатурах на эту должность он сможет ответить позже.

Руководитель предприятия должен быть назначен в конкурсном порядке.

Напомним, что в 2016 году Контрольное управление администрации Псковской области и Счетная палата Псковской области выявили ряд нарушений в деятельности «Псковпассажиравтотранса». Результаты проверок были направлены в правоохранительные органы Псковской области. Прокуратура Псковской области в свою очередь провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В результате выявлены факты нарушения требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», устанавливающих запрет для руководителей государственных предприятий быть учредителями (участниками) юридических лиц, занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях. В частности установлено, что и.о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

В администрации Псковской области рассмотрено представление областной прокуратуры об отстранении от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

С учетом всех обстоятельств и условий совершения правонарушений губернатор региона Андрей Турчак решил прекратить трудовые отношения с Александром Гизбрехтом.

Источник: Псковская Лента Новостей