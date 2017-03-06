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Не за то - общественник Игорь Батов об увольнении Александра Гизбрехта с ГППО «Псковпассажиравтотранс»

07.03.2017 16:03 ПЛН, Псков

Руководителя ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта уволили «не за то» нарушение, считает псковский общественник Игорь Батов. «Факт общеизвестен с этим джипом - вопиющий факт, за это надо было снимать. А то, что нашли законодательный крючок, что он там учредитель и прочее, как-то слишком мягко. Не за то», - сообщил корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной палаты Псковской области Игорь Батов.

«Если бы не было факта с джипом, я бы сказал, что я не комментирую эти вещи, потому что я не знаю ситуации с автопарком. Одной ситуации с джипом вполне хватит, чтобы сажать. Когда есть явная коррупция - самый простейший пример тот же комитет по природопользованию защищал в Дедовичском районе крупных чиновников - УВД, прокуратуру. Вот она, коррупция! По этому поводу никакой редакции. А когда уже джипы начинают сами себе продавать это уже чересчур вопиющий факт», - сказал Александр Гизбрехт.

Напомним, что в 2016 году Контрольное управление администрации Псковской области и Счетная палата Псковской области выявили ряд нарушений в деятельности «Псковпассажиравтотранса». Результаты проверок были направлены в правоохранительные органы Псковской области. Прокуратура Псковской области в свою очередь провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В результате выявлены факты нарушения  требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», устанавливающих запрет для руководителей государственных предприятий быть учредителями (участниками) юридических лиц, занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях. В частности установлено, что и.о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

В администрации Псковской области рассмотрено представление областной прокуратуры об отстранении от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

С учетом всех обстоятельств и условий совершения правонарушений губернатор региона Андрей Турчак решил прекратить трудовые отношения с Александром Гизбрехтом.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Увольнение Александра Гизбрехта с должности директора «Псковпассажиравтотранса»


 

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