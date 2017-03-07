В ГППО «Псковпассажиравтотранс» есть компетентные специалисты, способные возглавить предприятие - Георгий Лупандин

В ГППО «Псковпассажиравтотранс» есть компетентные специалисты, способные возглавить предприятие. Такое мнение в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» высказал экс-руководитель «Псковпассажиравтотранса» Георгий Лупандин, комментируя увольнение Александра Гизбрехта.

«Есть ребята, которые имеют нормальное образование, давно работают, представляют себе работу предприятия», - сказал он.

По словам бывшего руководителя, одним из острых вопросов, который стоит перед предприятием, является отсутствие субсидирования городских перевозок. «Вы сами видите, какое количество машин, поток пассажиров падает, естественно - выручка снижается. Есть вопросы, какие меры принимать. Либо это господдержка, либо какие-то другие пути нужно искать», - отметил Георгий Лупандин.

Напомним, что в 2016 году Контрольное управление администрации Псковской области и Счетная палата Псковской области выявили ряд нарушений в деятельности «Псковпассажиравтотранса». Результаты проверок были направлены в правоохранительные органы Псковской области. Прокуратура Псковской области в свою очередь провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. В результате выявлены факты нарушения требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», устанавливающих запрет для руководителей государственных предприятий быть учредителями (участниками) юридических лиц, занимать должности в коммерческих и некоммерческих организациях. В частности установлено, что и.о. генерального директора ГП Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт в период исполнения обязанностей руководителя госпредприятия являлся учредителем и руководителем ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

В администрации Псковской области рассмотрено представление областной прокуратуры об отстранении от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

С учетом всех обстоятельств и условий совершения правонарушений губернатор региона Андрей Турчак решил прекратить трудовые отношения с Александром Гизбрехтом.

Источник: Псковская Лента Новостей