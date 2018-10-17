Происшествия

В Сети появились фото подозреваемого в совершении теракта в Керчи

В Сети появились фото подозреваемого в совершении теракта в Керчи. Их опубликовал telegram-канал Mash.

«Фотография террориста. Этого человека в Керчи сейчас ищут все. Если вы увидите его на улице - уходите сейчас же и звоните в полицию», - говорится в сообщении.

Также telegram-канал уточняет, что в здание политеха подозреваемый зашел в одной одежде, а там переоделся.

Напомним, чрезвычайное происшествие в политехническом колледже Керчи произошло в среду, 17 октября. Погибли 10 человек, пострадали около 50. По данным СМИ, после взрыва в Керчи полиция объявила розыск подозреваемого в причастности к случившемуся. Речь шла о светловолосом мужчине 20-25 лет в синих джинсах и зеленой спортивной куртке.

У всех, поступивших в крымские больницы, минно-взрывные ранения. Под завалами еще могут оставаться 10-15 человек.

По словам местной жительницы, в здании произошел не один, а несколько взрывов с небольшим интервалом. «Была серия взрывов - около четырех - на протяжении пяти минут, на первом-втором этажах. На первом этаже находится столовая. Также были слышны выстрелы», - рассказала она.

Возбуждено уголовное дело.