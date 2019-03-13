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В Пскове координатору «Открытой России» Лии Милушкиной и ее мужу продлили арест

Псковский городской суд 13 марта продлил арест координатору движения «Открытой России» Лии Милушкиной и ее мужу Артему Милушкину, по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, Артем Милушкин будет до 15 мая пребывать в СИЗО, а Лия Милушкина еще на два месяца останется под домашним арестом с небольшими послаблениями: суд разрешил ей ежедневные часовые прогулки в радиусе 500 метров от дома.

Кроме того, как передает ТАСС, 13 марта, в ходе судебного заседания в Псковском городском суде, представитель следственных органов сообщил, следователи возбудили второе уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере, фигурантом которого выступает Лия Милушкина.

«Возбуждено второе уголовное дело по факту сбыта [наркотиков в крупном размере]. За время следствия назначено проведение химической экспертизы по смывам рук, проведена химическая экспертиза по наркотическим средствам, как в первом, так и во втором присоединенном уголовном деле. Допрошено лицо под псевдонимом Оля, проведены допросы специалистов, рассмотрены материалы оперативно-разыскных действий», - сказал представитель следственных органов.

Напомним, 18 января Лию Милушкину заключили под домашний арест до 15 марта, по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Как тогда установили следователи, Милушкина незаконно приобрела 4,69 грамма амфетамина и в ходе проверочной закупки сбыла его, получив 2 тысячи рублей. В ходе допросов обвиняемые не признали свою вину.

Лия Милушкина стала координатором «Открытой России» в Псковской области в 2018 году. Кроме того, Лия Милушкина является активистом псковской региональной общественной организации «Зоозащита». Ранее в среду суд продлил на 2 месяца (до 15 мая) срок содержания под стражей супруга Милушкиной - Артема Милушкина - по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере.