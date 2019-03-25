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Происшествия

16 палов травы зафиксировано в Псковской области за сутки

27.03.2019 09:12|ПсковКомментариев: 0

16 палов травы зафиксировано в Псковской области за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Трава горела на площади 8,76 га.

С начала пожароопасного периода в регионе произошло 90 палов травы на площади 51 га.

Напомним, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за такие нарушения граждане, должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде наложения административного штрафа.

«Пожар, тем более природный, всегда легче предупредить, чем потушить. Уважаемые граждане, обратите внимание: наша с вами безопасность зависит от поведения каждого из нас. Не нарушайте требования пожарной безопасности!» - призывает ГУ МЧС России по Псковской области.

Теги: #пал травы
Источник: Псковская Лента Новостей
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