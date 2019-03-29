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И за побои не накажут, и за поджог - фельдшер медучреждения Красногородска обеспокоена безнаказанностью посетителя

В Псковскую Ленту Новостей обратилась фельдшер из Красногородска. Женщина поделилась обстоятельствами, из-за которых на нее «затаил обиду» и напал один из посетителей местной больницы. Недавно у этой сотрудницы медучреждения сгорела постройка. Женщина уверена, что поджигатель - тот самый посетитель, который до сих пор не рассчитался за нанесенный ее здоровью ущерб. ПЛН попробовала разобраться в этой истории.

Фельдшер Опочецкой межрайонной больницы (Красногородский филиал) Таисия Васильева обеспокоена безнаказанностью одного посетителя медучреждения, местного жителя 1983 года рождения. Как рассказала Псковской Ленте Новостей сама фельдшер, этот посетитель не раз прибегал к насилию. Он, уверена Таисия Васильева, 23 марта поджег здание на ее участке, что в Красногородске, на улице Чапаева. Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о происшествии поступило дежурному в 20.48.

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Источник: pixabay.com

«В момент пожара я была рядом. Мне соседка крикнула, что все горит. У нее в моем гараже машина стояла. Все боялись за дом, потому что там газовый баллон был. Пол улицы разнести могло, - вспоминает фельдшер. - Хорошо, что все обошлось хлевом, сараем и летней кухней».

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в этом пожаре надворная постройка выгорела изнутри по площади 15 квадратных метров, по всей площади сгорела кровля. По версии силовиков, предварительная причина случившегося - поджог.

«Я оцениваю ущерб в 200 тысяч рублей. Главное, участок подожгли, а уголовное дело никто ни на кого не завел! - возмущается Таисия Васильева. - Но, боюсь, и это еще не конец...»

Затаил обиду из-за жены

Фельдшер уверена, что поджигатель - именно посетитель больницы, потому что знает его долго и уже пострадала от его действий. Ведь, как подтверждает районная прокуратура, за несколько дней до происшествия Пыталовский районный суд взыскал с этого мужчины в пользу Таисии Васильевой 50 тысяч рублей за моральный и физический ущерб. За то, что нарушитель пришел в кабинет фельдшера и толкнул ее так, что она упала и получила закрытый перелом правой лучевой кости в нижней трети со смещением.

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«Причем аналогичные визиты ко мне этот человек совершал и раньше. Он затаил обиду на меня еще 3 - 4 года назад, потому что я ему по-соседски не сказала, что его жена ВИЧ-инфицирована. А я сама об этом не знала, но если бы и знала - права не имела бы разглашать. Наше учреждение отправило супругу в Псков, с психозом. В Пскове она умерла, так как, говорят, отказывалась от лечения. После этого все и началось. И, скорее всего, никаких 50 тысяч мне не дадут. Их взыскали, но я их так и не получила», - негодует Таисия Васильева.

Не так быстро

Однако прокурор Красногородского района спешит успокоить Таисию Васильеву: взысканные судом деньги она обязательно получит, если приговор не обжалуют.

«Все верно, с обидчика взыскана сумма. Но пока они гражданке не перечисляется, поскольку все не бывает так быстро: в течение месяца решение суда вступает в законную силу», - сообщает прокурор.

В данном случае за это время приговор Пыталовского районного суда могут обжаловать как ответчик и истец, так и прокурор Красногородского района.

«Если никто не обжалует - то пострадавшая получит взысканные деньги. Бывает, ответчик не рассчитывается с истцом. Тогда в суде готовят для принудительного взыскания исполнительный лист, который получают судебные приставы», - отмечают в ведомстве.

Когда сотрудники управления федеральной службы судебных приставов получают этот документ - возбуждают исполнительное производство.

«Такой процесс взыскания может длиться столько, сколько понадобится, пока должник не рассчитается, - уверяют в районной прокуратуре. - Приставы просто так в покое не оставляют, будут искать нарушителя, регулярно выезжать по месту его регистрации и описывать вещи, арестовывать его счета, вводить запрет на выезд за границу и так далее».

Срок исполнительного производства - 2 месяца, однако, при необходимости, приставы могут его продлевать. Если сотрудникам управления не удастся вовремя выявить нарушителя - производство закроют, но возобновят, как только получат о должнике новую информацию.

Все-таки был поджог

«Что касается пожара, то и здесь все не работает так быстро, как гражданке хотелось бы. Всегда все проходит по уголовно-процессуальному кодексу, - делятся в прокуратуре. - Сейчас проводится следственная проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза. Это покажет, речь о поджоге или все-таки какой-то технической неисправности. Также необходим специальный анализ, поиск свидетелей и сбор необходимых материалов. И если все-таки установят поджог - тогда только будет возбуждено уголовное дело, причем у нас - за день или два».

Обычно на пожарно-техническую экспертизу отводят примерно месяц. Санкции за умышленное уничтожение имущества путем поджога можно найти в части 2 статьи 167 УК РФ.

«Когда дело возбудят в отношении конкретного лица - состоится суд, который и вынесет приговор. Но выявить виновного - самое сложное. На поиск необходимых подтверждений может уйти как 5 дней, так и 10 лет. Поджоги очень трудно доказать, ведь мало того, что обычно это преступление - без свидетелей, так пламя зачастую уничтожает и все следы преступления. Но будем работать. И по тем данным, которыми я располагаю, мне кажется, там, на Чапаева, все-таки был поджог…» - заключает прокурор района.