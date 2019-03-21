Общество

Медицинский работник получил 50 тысяч компенсации за сломанную руку

Прокурор Красногородского района дал заключение по делу о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В ходе судебного заседания было установлено, что в сентябре 2018 года в кабинет к медицинскому работнику, принимающему граждан, в ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больница» (Красногородский филиал), зашел мужчина, отношения с которым уже длительное время были «натянутые».

После разговора на «повышенных тонах», при очевидцах, мужчина толкнул женщину от чего последняя упала и получила закрытый перелом правой лучевой кости в нижней трети со смещением. В результате падения истец испытывал физические и нравственные страдания. В последующем она проходила лечение, в том числе с фиксацией руки, что вызвало трудности в повседневной жизни, в том числе при управлении автомобилем.

С учетом позиции прокурора Красногородского района Пыталовский районный суд удовлетворил исковое заявление гражданки и взыскал с обидчика 50 000 рублей.