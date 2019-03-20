Происшествия

Хозпостройку поджег неизвестный злоумышленник в Красногородске

В 20.48 23 марта поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Чапаева в поселке Красногородск. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, надворная постройка выгорела изнутри на площади 15 кв. метров, сгорела кровля по всей площади. Предварительно, причиной пожара стал поджог.

Для ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 9 человек, от огня спасен дом.

В 04.04 24 марта произошло возгорание в гараже на Советском переулке в городе Дно. В гараже огнем повреждены кровля и чердачное помещение на площади 10 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара также стал поджог. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.