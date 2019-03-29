Происшествия

В Псковском районе мужчина получил ожоги из-за халатного использования печи

На улице Механизаторов деревни Ершово Псковского района мужчина 1965 года рождения получил термические ожоги рук и лица. Эти травмы местный житель получил в собственном доме, который, по предварительной причине, загорелся из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Как отметили в ведомстве, такой пожар произошел 1 апреля. О возгорании сообщили в 12.11.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в этот же день в 20.00 поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на улице Интернациональной поселка Дедовичи. Спасено 2 человека. Поврежден диван. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.