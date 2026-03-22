Жительница Палкинского района подозревается в фиктивной регистрации граждан

Фиктивную регистрацию двух граждан без фактического их пребывания по месту регистрации осуществила жительница Палкинского муниципального округа в феврале 2026 года. Все обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В соответствии со статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.