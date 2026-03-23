Автомобиль Honda CRV горел на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Легковой автомобиль Honda CRV 2016 года выпуска горел на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 18:33. Огнем повреждено подкапотное пространство. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание в правой передней фаре. Огнеборцам МЧС России легковой автомобиль удалось спасти. Привлекались восемь специалистов и две единицы техники.

А в воскресенье в 03:04 областные пожарные ликвидировали возгорание автомобиля ГАЗель Бизнес 2021 года выпуска в деревне Феофилова Пустынь Стругокрасненского муниципального округа. Предположительной причиной стала неисправность электрооборудования в автомобиле. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.