Происшествия

Невельским районным судом осужден молдаванин за незаконное пересечение границы РФ

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего гражданина Республики Молдова, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Приговором Невельского районного суда Псковской области он признан виновным в пересечении государственной границы Российской Федерации, въезд которому в РФ заведомо для виновного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодательством.

В суде установлено, что 25 марта молдаванин, заведомо зная и будучи уведомленным о том, что на основании решения ОМВД России по городскому округу Чехов Московской области от 14 марта ему запрещен въезд до 2 января 2022 года на территорию Российской Федерации. Следуя в качестве пассажира на автомобиле «Мерседес» в объезд пунктов пропуска и мест несения службы пограничными нарядами, мужчина незаконно пересек границу Российской Федерации по направлению из Белоруссии в Россию по проселочной дороге в районе населенного пункта Дубокрай Невельского района Псковской области с целью трудоустройства в городе Чехов Московской области.

В тот же день после пересечения им границы в населенном пункте Дубокрай Невельского района при проверке документов сотрудниками отделения (погз) ПУ ФСБ России по Псковской области, мужчина, предъявивший паспорт гражданина Республики Молдова, был выявлен и задержан для проведения разбирательства.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.