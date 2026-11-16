 
Происшествия

Семерых детей спасли при пожаре в Стругах Красных

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Семерых детей спасли из горящего жилого дома на улице Береговой в Стругах Красных 14 ноября. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Возгорание произошло в 17:55 в одноэтажном доме на две семьи. Огонь уничтожил потолок и кровлю на площади 18 квадратных метров. Одна из комнат оказалась закопчена.

Предположительной причиной пожара стал недостаток изготовления дымовой трубы.

Огнеборцам удалось спасти квартиру и четыре хозяйственные постройки. В тушении участвовали восемь специалистов областной пожарной охраны и три единицы техники.
 

 

Кроме того, за выходные в регионе сгорели два дачных дома. В СНТ «Надежда» Псковского округа причиной пожара могло стать короткое замыкание. В деревне Лукьяново Пустошкинского округа дом полностью выгорел изнутри. Предположительно, возгорание произошло из-за недостатка изготовления дымовой трубы, сообщают в главном управлении МЧС по Псковской области. 

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