Происшествия

35-летнего любителя спиртного задержали псковские росгвардейцы в магазине на Запсковье

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, 12 июля около 21.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Новоселов - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.