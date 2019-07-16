Происшествия

Несовершеннолетняя псковичка попалась на краже велосипеда на улице Кошевого

Прокурором Пскова 5 июля текущего года утверждено постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетней подозреваемой принудительной меры воспитательного воздействия, которая совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, в ходе дознания установлено, что 9 июня 2019 года в вечернее время девушка 2003 года рождения с лестничной площадки подъезда одного из домов расположенного по улице О. Кошевого в областном центре совершила хищение не пристегнутого противоугонными средствами велосипеда «Стелс». Ущерб от хищения составил 5000 рублей.

На основании ст.90 УК РФ к несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия:

а) предупреждение;

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа;

в) возложение обязанности загладить причиненный вред;

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.