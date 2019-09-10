Происшествия

Стали известны номера мошенников, представляющихся в Пскове сотрудниками банков

Полицейские опубликовали номера телефонов мошенников, представляющихся в Пскове сотрудниками банков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жители региона не должны сообщать подозрительным собеседникам номера карт, реквизиты счета, а также код безопасности из смс или с обратной стороны пластиковой карты.

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«Помните, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать у вас эту информацию, а в случае любого подозрительного звонка следует обратиться в полицию», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе опубликовали следующие номера телефонов, с которых на территории Пскова осуществлялась противоправная деятельность: 84950061779, 84953696997, 84957869013, 84952738267, 84953778209, 84955647889, 84959390856, 84957032157, 84951373908.

«Граждане могут внести их в черный список своих телефонных справочников», - добавили в управлении.