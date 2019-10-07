Происшествия

Незаконная охота стала причиной конфликта в Красногородском районе - источник

Двое мужчин в военной форме причастны к истории с обстрелом машины охотника в Красногородском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей собственные источники, ссылаясь на информацию участников конфликта. С их слов, по машине стреляли двое мужчин, на вид 30 лет, одетых в военную форму.

Ранее сообщалось, что в субботу, 5 октября, на открытии охоты в Красногородском районе обстреляли машину охотника. По машине было произведено несколько выстрелов. Одна пуля попала в карабин одного из мужчин, вторая прошла в нескольких сантиметрах от него.

Об инциденте было заявлено в полицию, по факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

По данным источника, инцидент произошел из-за факта незаконной охоты.