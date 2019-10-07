Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела машины охотника в Красногородском районе

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела машины охотника в Красногородском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в МО МВД России «Опочецкий».

Ранее сообщалось, что автомобиль обстреляли в субботу, 5 октября. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, инцидент произошел из-за территориальных разборок между себежскими и красногородскими охотниками. По машине, где сидели охотники, было произведено несколько выстрелов. Одна пуля попала в карабин одного из мужчин, вторая прошла в нескольких сантиметрах от него.

Об инциденте было заявлено в полицию, правоохранители начали проверку.

Как пояснили в МО МВД России «Опочецкий», по факту обстрела машину возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».