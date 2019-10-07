Происшествия

Военнослужащие замешаны в конфликте со стрельбой на охоте в Красногородском районе - источник

Военнослужащие замешаны в конфликте со стрельбой на охоте в Красногородском районе. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Ранее сообщалось, что в субботу, 5 октября, на открытии охоты в Красногородском районе обстреляли машину охотника. По машине было произведено несколько выстрелов. Одна пуля попала в карабин одного из мужчин, вторая прошла в нескольких сантиметрах от него.

Об инциденте было заявлено в полицию, по факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

По данным источника, на одной территории охоту осуществляли две бригады. На этой почве и возник конфликт, который, в свою очередь, стал причиной стрельбы по машине.

Также источник сообщил, что стреляли два человека. В одну из охотничьих бригад входят военнослужащие.