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Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве выпускницы вуза

Следователи в воскресенье допросили преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве выпускницы вуза. Как сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, его подзащитный «придерживается признательной позиции».

«Допрос в следственном управлении прошел. Он (Соколов) остался в признательной позиции», - сказал адвокат.

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Он отметил, что обвинение его подзащитному пока не предъявлено, по его словам, скорее всего это сделают в понедельник. Октябрьский районный суд Петербурга уже назначил заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте подозреваемого, оно состоится 11 ноября. Как ранее говорил адвокат Соколова, его подзащитный оформил явку с повинной.

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Также Почуев рассказал, что, несмотря на то, что его клиента доставили на допрос в следственное управление из Мариинской больницы, показаний для его госпитализации нет.

«Показаний для госпитализации нет. Сейчас он будет находиться в изоляторе временного содержания», - сообщил защитник.