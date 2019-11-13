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Условный срок получил псковский военнослужащий за хранение и сбыт пистолета

21.11.2019 11:43|ПсковКомментариев: 0

Псковский военнослужащий признан виновным в совершении преступления - незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение огнестрельного оружия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ВСО по Псковскому гарнизону, предварительным следствием и судом установлено, что в сентябре 2018 года военнослужащий незаконно приобрел самодельный пистолет, пригодный для стрельбы, который в этот же день незаконно перенес в квартиру, где стал незаконно хранить. В последующем, оружие он носил при себе, а в феврале сбыл пистолет гражданскому лицу за 3 000 рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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