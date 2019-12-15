Происшествия

Раскопы в сквере Народовластия подверглись нашествию «черных копателей»

Раскопы, которые ведутся в настоящее время в псковском сквере Народовластия, минувшей ночью подверглись нашествию «черных копателей». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Археологическом центре Псковской области.

«Любителей легкой наживы не остановило наличие уголовной статьи за незаконные раскопки и прекрасная осведомленность о том, что Псков является памятником археологии. Мы не знаем, какие находки были украдены из культурного слоя, но попутно были разрушены средневековые постройки, поврежден профиль раскопа, отражавший последовательность средневековых напластований», - сообщили археологи.

По мнению археологического сообщества Псковской области, это лишний раз подчеркивает, что пропаганда кладопоиска, свободная продажа металлодетекторов и безнаказанность черных копателей является угрозой для сохранения культурного наследия региона и России в целом.

«Уважаемые граждане Пскова! Если вы видите человека с металлодетектором на памятнике археологии, знайте, что перед вами нарушитель статьи 243.2 УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания ...»! Если в районе проведения археологических раскопок в темное время суток или в воскресенье вы заметите человека с металлодетектором, копающегося в археологическом котловане, вызывайте полицию, фотографируйте нарушителя и присылайте нам по адресу: arhcentr@yandex.ru», - призывают жителей региона археологи.