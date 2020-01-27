Происшествия

Тайник с десятками тысяч пачек сигарет нашли псковские таможенники в досках

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Шумилкино Псковской таможни на российско-эстонской границе выявлено 74 тысячи пачек сигарет, сокрытых от таможенного контроля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможни, при проведении таможенного досмотра с участием оперативных сотрудников Федеральной таможенной службы в перемещаемых в Эстонию пиломатериалах обнаружены тайники. В 3700 еловых досках механическим способом сделаны специальные скрытые полости. При взломе доски в полостях обнаружены пачки сигарет, произведенных в Республике Беларусь.

«Не все перемещаемые в партии доски имели тайники, - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - В каждом обнаруженном тайнике поместилось по 2 блока сигарет. Тайник - "хитрый", и по задумке, и по исполнению».

По факту незаконного перемещения табачных изделий в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводятся следственные действия.