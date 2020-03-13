Общество

Глава Палкинского района, в отношении которого возбуждено уголовное дело, обратился к землякам

Глава Палкинского района Евгений Седов, в отношении которого возбуждено уголовное дело, обратился к землякам. Накануне вечером он разместил на своей странице «Вконтакте» пост следующего содержания:

«Дорогие земляки, в большинстве своем вы в курсе, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. В настоящее время в силу закона не могу дать более подробную информацию. Хочу всех успокоить, я продолжаю работать в прежнем режиме. В районе все стабильно. Своей принципиальной позиции "Быть полезным и иметь спокойную совесть" был и буду верен всегда. Спасибо всем, кто поддерживает, добра и счастья».

Как сообщалось ранее, в отношении главы Палкинского района Евгения Седова возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье коррупционной направленности, о деталях в настоящее время не сообщается. Идут следственные действия.

Евгений Седов избран на должность главы Палкинского района в 2017 году.