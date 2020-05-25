Происшествия

Более 40 км псковских рек осмотрено при поисках пропавшей Вари Поповой

Более 40 км рек Кебь, Череха, Великая осмотрено спасателями и волонтерами при поисках трехлетней Варвары Поповой, которая 23 мая ушла из дома в СНТ «Кебь» в Псковском районе и домой так и не вернулась.

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Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», на поиски ребенка зарегистрировались 168 добровольцев, из которых 102 человека - местные жители.

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Напомним, в поисках Варвары Поповой также участвуют поисковые отряды «Лиза Алерт» из Санкт-Петербурга и Москвы, водолазная группа «Добротворецъ», сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета. В поисках также задействованы 5 беспилотных летательных аппаратов, 3 лодки, 3 эхолота. Кроме того, еще несколько лодок МЧС в пути.

Поисковыми группами отработано 42 задачи, 13 групп работали в лесу, 6 групп в СНТ «Кебь».

При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 89532395914, 89009964516 или 112.