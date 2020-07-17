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Александр Козловский проконтролирует расследование гибели собаки в Великих Луках

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский проконтролирует расследование гибели собаки в Великих Луках. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Еще один возмутительный факт жестокого обращения с животными произошел в Великих Луках: при падении с пятого этажа погиб пес по кличке Рекс. Подробностей произошедшего пока мало, ведется проверка. Поразительно, что свидетелей или нет, или люди настолько безразличны, что они не обратились в полицию. Убежден, что органы правопорядка не оставят эту ситуацию без внимания и правовой оценки», - заявил Александр Козловский.

Он также отметил, что необходимые законодательные механизмы есть, они проработаны в Госдуме РФ.

Кроме того, депутат призвал не оставаться равнодушными зоозащитников и общественность.

«Хочу напомнить, что в январе в Пскове у живодера-владельца псевдозоовыставки истерзанных животных забрали именно активные зоозащитники. По сути, только так братья наши меньшие избежали гибели. Со своей стороны, беру расследование гибели собаки в Великих Луках на личный контроль», - подчеркнул Александр Козловский.