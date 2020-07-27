Происшествия

Печерянину грозит до 5 лет тюрьмы за избиение полицейского

Житель Печорского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей) и частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В ходе расследования установлено, что инцидент произошел 3 апреля у дома №19 по улице Проценко в Печорах. В ответ на законные требования участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Печорский» местный житель публично его оскорбил, а затем нанес несколько ударов ногой по телу и конечностям.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.