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Печерянину грозит до 5 лет тюрьмы за избиение полицейского

28.07.2020 09:33|ПсковКомментариев: 0

Житель Печорского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей) и частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В ходе расследования установлено, что инцидент произошел 3 апреля у дома №19 по улице Проценко в Печорах. В ответ на законные требования участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Печорский» местный житель публично его оскорбил, а затем нанес несколько ударов ногой по телу и конечностям.

Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Теги: #прокуратура псковской области #печорский район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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