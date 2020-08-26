Происшествия

Неизвестные подстрелили дробью собаку в Псковском районе

Неизвестные дробью прострелили собаке две лапы. Инцидент произошел за деревней Писковичи в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в зоозащитной организации «Шанс».

«Несколько дней он где-то валялся, потом нашел в себе силы приползти в деревню. К людям. На двух лапах. В безумной надежде на то, что помогут, спасут», - рассказали зоозащитники.

«Передняя лапа - кости раздроблены полностью. Только под удаление. Задняя лапа - будут пробовать собрать на пластину либо на внешний фиксатор. Оперировать планируют сегодня в ночь. Тянуть нельзя. Ткани очень сильно воспалены. Стоимость операции - 25-30 тысяч рублей», - добавили в «Шансе».

Реквизиты для оказания помощи:

Карта Сбербанка 676280519016973528. Привязана к телефону +7-911-352-63-03. Получатель Мария Анатольевна В.

PayPal: Mashavelichco@gmail.com.