Прокуратура отменила решение невельских дознавателей не возбуждать дело по факту убийства собаки

Заместитель прокурора Псковской области вновь отменил решение дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки в деревне Сигово Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Решение органа дознания отменили в связи с тем, что полицейские не дали должную оценку всем обстоятельствам, сопутствующим убийству собаки, пояснили в надзорном ведомстве. Соответствующие материалы направлены для проведения дополнительной процессуальной проверки.
«Ход проведения дополнительной проверки находится на контроле в органах прокуратуры Псковской области», - добавили в пресс-службе.