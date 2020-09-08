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Прокуратура отменила решение невельских дознавателей не возбуждать дело по факту убийства собаки

Заместитель прокурора Псковской области вновь отменил решение дознавателей об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки в деревне Сигово Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Решение органа дознания отменили в связи с тем, что полицейские не дали должную оценку всем обстоятельствам, сопутствующим убийству собаки, пояснили в надзорном ведомстве. Соответствующие материалы направлены для проведения дополнительной процессуальной проверки.

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«Ход проведения дополнительной проверки находится на контроле в органах прокуратуры Псковской области», - добавили в пресс-службе.